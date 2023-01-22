Посол ЮАР в России заявил об интересе 13 стран к вступлению в БРИКС

Около 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС. Об этом 22 января заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

«Есть страны, которые официально подали заявки, их шесть, а есть страны, которые выразили интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку», — сказал посол в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что среди претендентов на вступление Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

По словам дипломата, важно определить критерии для вступления новых стран в объединение.

«Но в этом процессе мы должны будем заручиться согласием всех участников БРИКС. ЮАР не будет принимать решение за всех. Так работает БРИКС — по принципу консенсуса, права вето у нас нет», — добавил Макетука.

В текущем году саммит БРИКС пройдет в августе.

В июне на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин отметил, что роль организации сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира.

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что, несмотря на всю важность БРИКС, это объединение не станет альтернативой G20, так как это разные механизмы.

БРИКС — неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.