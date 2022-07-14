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В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20

Песков заявил, что БРИКС не станет альтернативой G20
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Фото: Global Look Press/Rao Aimin
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал намерения Турции, Египта и Саудовской Аравии присоединиться к странам БРИКС. По его словам, несмотря на всю важность БРИКС, это объединение не станет альтернативой G20, так как это разные механизмы.

«БРИКС — это важный механизм координации, взаимодействия и сотрудничества, однако «группа двадцати» — это совсем другое объединение, более широкое. Они не взаимозаменяющие, они скорее взаимодополняющие», — сказал Песков.

Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС
Не исключено, что некоторые из них присоединятся к объединению очень скоро

В этот же день стало известно, что организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может дополнить свой состав еще пятью государствами. Помимо Аргентины и Ирана, о планах которых на вступление уже было известно, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд подтвердила «Известиям» соответствующую информацию. Она отметила, что этот вопрос поднимался в рамках саммита организации, который состоялся в конце июня в Пекине. Расширение она назвала хорошим шагом, который позволит усилить влияние БРИКС во всем мире.

Российский су-шерпа в объединении Павел Князев также заявил, что РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Саудовская Аравия, Египет и Турция — потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.

Ранее, 29 июня, газета The Hill написала, что оторванная от реалий современного мира «большая семерка» (G7) может потерять глобальное лидерство в пользу БРИКС. Как пишет издание, это стало очевидным после саммитов обеих организаций, которые состоялись с разницей в несколько дней. В статье также отмечается, что встречи БРИКС и G7 приобрели новое значение на фоне украинского конфликта.

До этого, 23 июня, на XIV саммите БРИКС президент России Владимир Путин указал, что роль БРИКС сейчас особенно востребована для выстраивания многополярного мира. Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.

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