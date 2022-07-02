«Большой семерке» предрекли потерю лидерства в пользу БРИКС

Оторванная от реалий современного мира «большая семерка» (G7) может потерять глобальное лидерство в пользу БРИКС, это стало очевидным после саммитов обеих организаций, которые состоялись на этой неделе с разницей в несколько дней, пишет The Hill.

«БРИКС из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — многонациональная коалиция стран, которые собираются для решения экономических проблем глобального юга. G7 — группа стран с «белым» большинством, представители которого собрались в живописном домике в Альпах, чтобы обсудить стратегии безопасности и сдерживания. G7 пригласила представителей стран глобального юга в качестве специальных гостей, постоянных членов-представителей от региона на «семерке» нет. Это может стать потенциальным стимулом создания альтернативы мировому порядку, возглавляемому Западом», — пишет в обзоре Ахил Рамеш — научный сотрудник Тихоокеанского форума.

В статье отмечается, что встречи БРИКС и G7 приобрели новое значение на фоне украинского конфликта. Западные страны оказывают давление на представителей глобального юга, чтобы они приняли чью-либо сторону. При этом многие либо воздержались при голосовании в Организации Объединенных Наций (ООН), либо открыто поддержали Россию.

Очевидно, что лидеры развивающихся стран обсуждают способы обхода односторонних санкций Запада и защиты своих экономик посредством создания альтернативных доллару США резервных валют или широкой коалиции стран.

«И Китай, и Россия выразили заинтересованность в расширении БРИКС за счет включения в него других стран. Китай пригласил Саудовскую Аравию, Аргентину, Казахстан, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезию, Нигерию, Сенегал и Таиланд. А недавно Аргентина и Иран подали заявки на вступление в группировку. Эти события нельзя сбрасывать со счетов, тем более что большая часть Запада отошла от мировой повестки из-за своих популистских лидеров», — подчеркивает автор в материале от 29 июня.

Рамеш подытоживает, что G7 следует задуматься о том, чтобы принять в свои ряды государства развивающегося мира, иначе вскоре придется противостоять 6 млрд человек и половине мощностей мировой экономики.

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что многополярность мира становится главным пунктом мировой политической повестки, так как существует много «стран и людей, народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности». Путин отметил, что Запад пытается игнорировать неудобную для себя реальность — формирование многополярного мироустройства, однако этот процесс не может длиться долго.

17 июня президент России Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы.