Многополярность мира становится главным пунктом мировой политической повестки, так как существует много «стран и людей, народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», заявил в четверг, 30 июня, президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня же хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, главным является многополярность. Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании — это прежде всего свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков», — приводит пресс-служба Кремля его поздравительное обращение к сотрудникам и ветеранам Службы внешней разведки (СВР) со столетием нелегального разведподразделения.

Путин отметил, что Запад пытается игнорировать неудобную для себя реальность — формирование многополярного мироустройства, однако этот процесс не может длиться долго.

«Некоторые боятся, правда, голову поднять и сказать об этом вслух, но думают с нами примерно в одинаковом режиме, думают, как мы, на самом деле. Их много, этих единомышленников, стран и людей, народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности», — подчеркнул российский лидер.

В этот же день Путин на Х Петербургском международном юридическом форуме заявил, что многополярная система в мире формируется активно, этот процесс необратим. По мнению Владимира Путина, область права на сегодняшний день нуждается в развитии, но некоторые страны подменяют право диктатом и намеренно отказываются от принципов гуманизма и справедливости.

23 июня на XIV саммите БРИКС российский президент указал, что роль БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) сейчас востребована для выстраивания многополярного мира. Он также подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.