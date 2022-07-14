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Саудовская Аравия, Турция и Египет проявили интерес ко вступлению в БРИКС

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Фото: Global Look Press/Vishal Bhatnagar/ZUMAPRESS.com
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Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС. Об этом «Известиям» заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. Она отметила, что обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения, который пройдет в 2023 году в ЮАР.

По кирпичу: Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
Расширение этого объединения может принести всем его участникам немало экономических и политических выгод

Вопрос принятия новых стран в БРИКС Китай, Россия и Индия обсуждали во время 14-го саммита лидеров объединения, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, рассказала Ананд.

«Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — заявила она.

Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, Саудовская Аравия, Египет и Турция — потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Пополнить рады: Египет, Саудовская Аравия и Турция могут вступить в БРИКС»

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