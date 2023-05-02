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Матыцин предложил Путину провести игры БРИКС в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр спорта РФ Олег Матыцин во вторник, 2 мая, на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством предложил главе государств провести игры БРИКС в России.

«Ситуация сегодня подтверждает важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как СНГ, ШОС и БРИКС, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур», — сказал министр.

Игры БРИКС в России можно провести в 2024 году в рамках председательства РФ в объединении, отметил он.

Матыцин подчеркнул, что считает эту инициативу особенно актуальной, на фоне перспектив расширения формата БРИКС по количеству стран.

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Ранее в ходе совещания президент заявил, что международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, тем самым причиняя ущерб олимпийскому движению. Как добавил Путин, основные проблемы современного большого спорта связаны с его излишней коммерциализацией.

Принципы олимпизма устанавливает Международный олимпийский комитет (МОК), они изложены в Олимпийской хартии. В этот перечень входит осуществление прав и свобод, отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера и т.д.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.

В конце марта исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

БРИКС — союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. При этом в январе сообщалось, что к вступлению в БРИКС проявили интерес еще около 13 стран. Среди них — Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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