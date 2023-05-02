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В Кремле описали двусторонние отношения России и Польши

Песков: Варшава демонстрирует, что отношения между РФ и Польшей ничего хорошего не ждет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Судя по поведению польских властей, которое они демонстрируют, ничего хорошего двусторонние отношения между Москвой и Варшавой не ждет. Об этом заявил во вторник, 2 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет», — сказал он на брифинге.

Песков добавил, что русофобия, которая охватила власти Варшавы, лишает их объективности по всем вопросам, касающимся России, и лишает возможности совершать продуманные действия.

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