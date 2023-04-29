Медведев выступил против поддержания дипломатических отношений с Польшей

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что РФ нет смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Об этом 29 апреля он написал в своем Twitter.

«Я не вижу смысла в продолжении дипломатических отношений с Польшей. Это государство не должно существовать для нас, пока там у власти нет никого, кроме русофобов», — говорится в публикации.

Политик также напомнил, что на Украине действуют польские наемники.

Ранее в этот день представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ. Они ворвались в помещения школы после отказа их впустить.

В российском Министерстве иностранных дел подчеркнули, что захват школы при посольстве РФ в Варшаве не останется без жесткой реакции Москвы. В ведомстве рассматривают данное действие как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на дипломатическую недвижимость России в Польше.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поведение и действия польских властей в последние годы можно назвать провокацией. Она отметила, что Варшава много лет нарушает закон: международное право, двусторонние соглашения и внутреннее законодательство.

До этого, 26 апреля, российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил об изъятии денег со счетов посольства и торгового представительства России польской прокуратурой. После этого банк Santander заявил о прекращении сотрудничества с посольством и закрыл счета.