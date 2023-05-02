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Западные автопроизводители ограничили работу мобильных приложений в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальные приложения для автомобилей марок Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault в России работают с ограничениями — их функционал существенно снижен. Об этом рассказали «Известиям» представители отрасли.

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«Владельцы этих машин не могут запустить с помощью приложения двигатель, посмотреть остаток топлива в баке, а также сталкиваются с более серьезными запретами, например, на обновление программ, которые контролируют работу мотора, ABS и тормозной системы», — рассказал «Известиям» директор по развитию IT-технологий платформы Fresh Auto Дмитрий Савченко.

Абсолютно все участники автомобильного рынка испытывают проблемы с поддержкой приложений и программного обеспечения после ухода зарубежных компаний, рассказал «Известиям» на условиях анонимности представитель одного из крупнейших российских дилеров.

При этом приложения некоторых производителей всё еще функционируют в полном объеме, хотя и возникают проблемы с автомобилями, которые ввезены с помощью механизма параллельного импорта. В частности, всё в полном порядке с приложением Volvo — Volvo On Call, сообщил «Известиям» источник, близкий к компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удаленный отступ: автоконцерны ограничивают работу своих приложений в России

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