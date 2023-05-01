Путин наградил пятерых россиян званием Героя Труда РФ

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда РФ» пятерым россиянам. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации 1 мая.

Государственную награду получили представители разных сфер. Так, почетного звания были удостоены педагог-организатор гимназии в подмосковном Волоколамске Татьяна Бабурова, чей педагогический стаж составляет 62 года, а также ученый-химик, академик РАН Юрий Мелехин, опубликовавший около 600 научных работ.

Также среди награжденных — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Он работает в структуре, производящей двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ.

Госнаградой отмечен Лев Каленов, гендиректор Бийской льняной компании. Он работает в ткацком деле на протяжении 65 лет. Список завершает заслуженный шахтер России Эдуард Щербин. Он работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении.

Ранее, 23 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, согласно распоряжению президента, Герои Труда и Герои Российской Федерации смогут получать господдержку без необходимости подавать заявления. Отмечается, что у граждан, обладающих званиями «Герой России» или «Герой Труда», будет возможность выбрать предпочитаемую форму помощи со стороны государства. Как сообщил глава кабмина РФ, это могут быть денежные выплаты или натуральные льготы.