Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Забайкальском крае загорелись девять жилых домов
Происшествия
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
Мир
Во второй тур выборов главы Гагаузии вышли кандидаты от Соцпартии и «Шор»
Мир
Германия решила открыть старые шахты для снижения импорта ископаемых
Мир
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой истинным лицом Киева
Общество
Горячее питание в школах сделали обязательным с 1 мая
Мир
В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост
Мир
Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе
Армия
ВС РФ отразили удар ВСУ из РСЗО HIMARS на южнодонецком направлении
Происшествия
Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке
Мир
WP заявила о моральном кризисе в Meta на фоне сокращений
Армия
Российские артиллеристы поразили около 140 целей ВСУ под Красным Лиманом
Мир
Уровень торговли РФ и Финляндии упал до минимумов 1990-х годов

Путин наградил пятерых россиян званием Героя Труда РФ

0
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда РФ» пятерым россиянам. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации 1 мая.

Государственную награду получили представители разных сфер. Так, почетного звания были удостоены педагог-организатор гимназии в подмосковном Волоколамске Татьяна Бабурова, чей педагогический стаж составляет 62 года, а также ученый-химик, академик РАН Юрий Мелехин, опубликовавший около 600 научных работ.

Также среди награжденных — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Он работает в структуре, производящей двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ.

Госнаградой отмечен Лев Каленов, гендиректор Бийской льняной компании. Он работает в ткацком деле на протяжении 65 лет. Список завершает заслуженный шахтер России Эдуард Щербин. Он работает в Приаргунском производственном горно-химическом объединении.

Боевой прием: Владимир Путин наградил участников спецоперации
В зоне проведения СВО украинские формирования за день лишились трех самолетов и двух вертолетов

Ранее, 23 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что, согласно распоряжению президента, Герои Труда и Герои Российской Федерации смогут получать господдержку без необходимости подавать заявления. Отмечается, что у граждан, обладающих званиями «Герой России» или «Герой Труда», будет возможность выбрать предпочитаемую форму помощи со стороны государства. Как сообщил глава кабмина РФ, это могут быть денежные выплаты или натуральные льготы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023