Мишустин рассказал об изменениях в порядке выплат Героям России и Героям Труда

Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина были подготовлены поправки в законодательство, согласно которым Герои Труда и Герои Российской Федерации смогут получать господдержку без необходимости подавать заявления. Об этом 23 декабря сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства страны.

«Правительство упрощает получение государственных услуг через систему социального казначейства, чтобы не нужно было тратить время на сбор справок, а оформление льгот стало доступным в удаленном формате. По поручению президента подготовлен законопроект, который вводит беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты гражданам, чьи заслуги перед страной отмечены высокими званиями. Это Герои Труда, а также Герои РФ», — рассказал он.

По словам Мишустина, после вступления законопроекта в силу гражданам с этими званиями больше не будет нужды тратить время на подачу заявлений и сбор справок, а уведомление о назначении государственных выплат будет приходить в течение трех рабочих дней.

Отмечается, что у граждан, обладающих званиями «Герой России» или «Герой Труда», будет возможность выбрать предпочитаемую форму помощи со стороны государства. Как сообщил глава кабмина РФ, это могут быть денежные выплаты или натуральные льготы.

Получить государственную поддержку или изменить тип поддержки можно при помощи телефонного звонка, электронной почты или через сайт госуслуг.

Ранее, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что за время спецоперации РФ по защите Донбасса госнаграды получили более 100 тыс. человек. В тот же день Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

До этого, в августе, в РФ было восстановлено звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. Также отмечается, что при присвоении звания награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

В июле президент подписал закон об индексации пенсий военных на 10%. Также законом устанавливаются особенности прохождения службы военными, которые были признаны негодными, награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях и являются ветеранами боевых действий. Они смогут продолжить военную службу на определенных воинских должностях. Им будет выплачиваться единовременное пособие.