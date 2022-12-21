Более 100 тыс. военных получили госнаграды за время СВО

За время спецоперации РФ по защите Донбасса госнаграды получили более 100 тыс. человек. Об этом в среду, 21 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с президентом России Владимиром Путиным.

«Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность. Государственными наградами награждены свыше 100 тыс. человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации», — сказал он.

В ходе заседания Путин поблагодарил солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российские военнослужащие действуют мужественно и стойко, а также достойно выполняют свой долг перед Отечеством.

Днем ранее на церемонии вручения государственных наград в Кремле Путин заявил, что все участники специальной военной операции — герои. Он признался, что постоянно думает о том, как они подвергают себя опасности.

Героем России стал участник военной операции старший лейтенант Степан Белов. Еще одна звезда героя была присвоена майору Константину Широкову.

До этого, 16 декабря, командование Центрального военного округа вручило расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» медали Жукова за проявленные храбрость, стойкость и мужество в ходе проведения спецоперации. Сотни артиллеристов получили награды вблизи линии боевого соприкосновения, не отходя от огневых позиций.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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