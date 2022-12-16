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Артиллеристам ЦВО вручили государственные награды на передовой

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Фото: Министерство обороны РФ
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Командование Центрального военного округа вручило расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» медали Жукова за проявленные храбрость, стойкость и мужество в ходе проведения спецоперации. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в Минобороны России.

Сотни артиллеристов получили награды вблизи линии боевого соприкосновения, не отходя от огневых позиций. После вручения наград расчеты вернулись в боевые машины и продолжили нести боевое дежурство.

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Заняв боевые позиции, расчеты «Ураганов» 220-миллиметровыми снарядами поразили район заправки военной техники противника и обездвижили подразделение украинских боевиков.

Ранее, 10 декабря, российских мотострелков Южного военного округа наградили орденами мужества, а также знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами и медалями «За отвагу». Заместитель командира бригады подчеркнул, что награды были вручены военнослужащим абсолютно заслуженно.

9 декабря российские минометчики и танкисты за проявленный героизм и мужество в ходе проведения спецоперации были представлены к государственным наградам. Например, минометчик Гаджимурат Маккашарипов в одиночку вытащил своих раненых сослуживцев из-под обстрела противника. За свои действия боец получил орден Мужества.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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