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Российских мотострелков ЮВО наградили за мужество и героизм в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) наградили орденами и знаками отличия за мужество и героизм в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что церемонию награждения провел заместитель командира соединения в зоне СВО. Он вручил бойцам ордена Мужества, а также знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты и медали «За отвагу».

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«Командир роты при проведении штурмовых действий возглавил свою группу. Не испугавшись ничего, выполнил боевую задачу. Потерь в роте не было. Было захвачено множество трофейной техники», ― рассказал о заслугах одного из служащих заместитель командира бригады.

По его словам, в дальнейшем противник боялся близко подходить к позициям роты Вооруженных сил России (ВС РФ).

Заместитель командира бригады подчеркнул, что награды были вручены военнослужащим абсолютно заслуженно.

После завершения церемонии подразделения российской армии вернулись к выполнению своих боевых задач в зоне СВО.

Ранее, 9 декабря, российские минометчики за проявленный героизм и мужество в ходе проведения спецоперации были представлены к государственным наградам. Например, минометчик Гаджимурат Маккашарипов в одиночку вытащил своих раненых сослуживцев из-под обстрела противника. За свои действия боец получил орден Мужества.

Также отличился наводчик-оператор БМП-3 Иван Миронюк. Он, управляя боевой машиной, во время штурма населенного пункта уничтожил танк врага, в результате чего смог пробиться к командиру роты, ожидавшему поддержки в глубине поселка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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