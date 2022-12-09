Российских минометчиков и танкистов наградили за героизм на СВО

Российские подразделения минометчиков и танкистов проявили героизм и мужество во время боевой работы по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, за что были представлены к государственным наградам. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

По его словам, за один день минометчики могут уничтожить опорный пункт противника, диверсионно-разведывательную группу и другие цели.

Военнослужащие рассказали, что иногда приходится работать под огнем противника.

«Малейший перерыв между стрельбой у них [ВСУ] ― мы резко выбегали к минометам, начинали обстрел сами. Потом, когда они стрелять начинали, сами уже прятались», ― рассказал минометчик Гаджимурат Маккашарипов.

Отмечается, что во время выполнения боевой задачи, попав под атаку врага, только Маккашарипов остался целым, все его сослуживцы получили ранения. Однако боец в одиночку эвакуировал всех боевых товарищей. Впоследствии за свой подвиг Маккашарипов был награжден орденом Мужества.

Также к награде был представлен старший лейтенант Александр Шелухин. Его подразделение попало в засаду, и несколько боевых машин оказалось уничтожено, однако батальон Шелухина дал ответный бой.

«Было посечено лицо, возможно, получил контузию. После того как пришел в себя, смог организовать личный состав, вследствие чего мы все-таки развернули огневую позицию и начали ответным огнем оказывать огневое воздействие на противника, подбили две единицы техники, заставили противника откатиться на их дальние рубежи», ― рассказал старший лейтенант.

Помимо этого, героизм проявил наводчик-оператор БМП-3 Иван Миронюк. В ходе штурма населенного пункта противник оказал группе российских солдат сопротивление, зайдя с фланга. По словам бойца, в тот момент на окраине поселка горел дом, и через тепловизор не было видно украинского танка, расположившегося перед зданием.

«(Танк. ― Ред.) произвел выстрел по мне, не попал. Я уже в тот момент увидел, откуда произошел выстрел, примерную дальность скинул, произвел выстрел, попал ровно в борт, уничтожил танк», ― рассказал Миронюк.

В результате действий оператора-наводчика российские БМП смогли пробиться на помощь к командиру роты, находившемуся на позиции в глубине населенного пункта. За проявленный героизм Иван Миронюк был награжден орденом Мужества.

Ранее, 8 декабря, «Известия» рассказали об успешной работе российских военных по выдавливанию украинских боевиков с позиций на артемовском направлении. Бойцы ведут обстрелы при помощи реактивных систем залпового огня «Град» почти круглосуточно. За один день только одна группа может провести до семи выездов на огневые позиции.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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