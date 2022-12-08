Корреспондент «Известий» показал работу «Градов» на артемовском направлении

Российские военные продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Корреспондент «Известий» Денис Кулага 8 декабря показал их работу по украинским позициям из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Военкор отметил, что снега на полях, где ведутся бои с украинскими боевиками почти нет, зато российские «Грады» работают не прекращая.

«Работаем круглосуточно, постоянно. Цели приходят и в ночное время, и дневное. Поступает команда, приходит целеуказание, и мы выезжаем на позицию и отрабатываем по противнику. Можем отрабатывать до шести-семи выездов в день», ― рассказал «Известиям» один из российских военных.

6 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались в катастрофическом положении из-за нехватки продовольствия и боеприпасов.

5 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин заявил «Известиям», что освобождение Артемовска позволит разрезать украинскую оборону в Донбассе пополам. Он указал, что там же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, поскольку оттуда угрожают Донецку.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщпл, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артемовска. По его словам, в результате наступления было уничтожено более 50 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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