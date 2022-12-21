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Путин поблагодарил участвующих в спецоперации солдат и офицеров

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил 21 декабря в ходе заседания коллегии Министерства обороны солдат и офицеров, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.

«Прежде всего, хочу передать самые искренние слова благодарности нашим солдатам и офицерам, которые сейчас находятся на передовой или центрах подготовки личного состава», — сказал глава государства.

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Он отметил, что российские военнослужащие действуют в зоне спецоперации мужественно и стойко. Президент указал, что военные достойно выполняют свой долг перед Отечеством.

«Наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи, и эти задачи будут, безусловно, выполнены» , — подчеркнул он.

Также президент попросил почтить минутой молчания память о погибших в ходе спецоперации бойцах.

25 ноября Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих-участников спецоперации также заявил, что находящие на передовой военнослужащие являются героями. Он также признался тогда, что напрямую говорит с некоторыми из них по телефону, связываясь через их матерей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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