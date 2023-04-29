Бейонсе обвинили в неуплате налогов и штрафов на сумму в $2,7 млн
Американскую певицу Бейонсе обвинили в неуплате налогов и штрафов, с нее хотят взыскать $2,7 млн. Исполнительница намерена оспорить заключение налоговой службы США (IRS). Об этом 28 апреля пишет издание Entrepreneur.
«По оценкам IRS, $805 850 налогов и $161 170 штрафов за 2018 год, а также $1 442 747 налогов и $288 549 штрафов за 2019 год», — уточнили в издании.
Бейонсе требует перепроверить данные. В петиции говорится, что налоговая служба не предоставила ей льготу на благотворительные взносы на сумму более $868 766. По ее словам, она действовала «разумно и добросовестно», поэтому должна быть освобождена от дополнительных штрафов.
Состояние певицы оценивается в $500 млн.
Ранее, 27 апреля, блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Она была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. Женщину отправили под домашний арест.