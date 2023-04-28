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Расчеты «Торнадо-Г» и «Акаций» ликвидировали цели ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские бойцы в южном секторе спецоперации готовятся встретить анонсированное Киевом контрнаступление — без устали отрабатывают цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Роман Польшаков провел день дежурства вместе с расчетами «Торнадо-Г» и «Акация» на запорожском направлении и показал их работу.

День дежурства для расчетов «Торнадо-Г» начинается с полной загрузки снарядов и дороги. При этом останавливаться более чем на семь минуть машине нельзя, так как бойцов могут вычислить украинские боевики. На момент съемки поступила задача поразить цели противника.

Расчет просчитал метеоусловия в ожидании огневой позиции, а после — на огневую. С впереди идущим еще одним «Торнадо-Г» держится дистанция 300 м для безопасности.

После нанесения поражения стало известно, что целью были несколько расчетов артиллерии ВСУ. Расчет отрабатывал контрбатарейную борьбу. В южном секторе спецоперации эта мобильная группа нарасхват. Так, пару дней назад они уничтожили 12 грузовиков ВСУ с личным составом. Всё так же работали в две машины, только ночью, тогда задачу выполнили за 15 минут.

Расчеты «Акаций» бьют по тыловым позициям. Снаряды летят один за другим, на перезарядку отводится 15–20 минут.

«У ВСУ была ротация. Наша разведка обнаружила скопление техники, нанесли огневое поражение», — сказал военный.

«Любую атаку мы сможем отразить»
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Ранее в этот день сообщалось, что расчет гаубицы «Гиацинт» уничтожил группу пехоты ВСУ в зоне спецоперации. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что на крыше КамАЗа военнослужащие установили сетку от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он уточнил, что это позволило обеспечить дополнительную защиту от фугасных снарядов.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев 14 апреля сообщил, что российские разведчики уничтожили расчетами орудий «Гиацинт» опорный пункт ВСУ в районе Угледара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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