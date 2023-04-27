Блиновскую вывели из здания СК после допроса и увезли в автозаке

Блогера Елену Блиновскую вывели из здания Следственного комитета (СК) РФ после допроса и увезли в автозаке. Об этом стало известно 27 апреля.

На кадрах, которые появились в распоряжении «Известий», видно, как женщину выводят из здания СК в наручниках и сажают в автозак. При этом ее сопровождали пятеро сотрудников ведомства.

Елену Блиновскую задержали ранее в этот день при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней на границе с Белоруссией задержаны еще двое мужчин.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

Блиновскую и ее мужа доставили на допрос к следователям. СК опубликовал видео с блогером из здания столичного главка ведомства, возле которого стояла машина. Предположительно, на ней женщина пыталась выехать из России. Муж блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.

СК РФ сообщил, что Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании блогеру меры пресечения.

В доме и офисе Блиновской прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.

По словам источника «Известий», часть незаконно полученных денег Блиновская потратила на празднование 40-летнего юбилея на Алтае. Так, 2 млн рублей было перечислено за выступление артиста на этом мероприятии, еще 6,5 млн рублей пошли на проведение торжества в гостинице Altay Resort.