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Путин оценил потенциальный объем отрасли беспилотников в России

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент России Владимир Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов. Российский лидер заявил 27 апреля на мероприятии в индустриальном парке «Руднево», что ее объем в будущем может достигать 1 трлн рублей.

«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объем — 500 млрд [рублей], но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка. Скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже, будем работать активно, то это будет 1 трлн рублей, вот такой будет объем», — заявил российский лидер.

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Ранее в этот день российский лидер указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации. По словам Путина, сфера беспилотных авиационных систем поможет добиться структурных изменений.

Кроме того, президент заявил о необходимости Росавиации цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. Соблюдение мер безопасности не должно препятствовать развитию беспилотной сферы, добавил Путин.

Визит Владимира Путина в индустриальный парк «Руднево» состоялся 27 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал российскому лидеру о запуске производства беспилотников здесь. Он отметил, что для этого на территории парка понадобится построить еще два корпуса уже в текущем году.

Общая площадь парка, который сейчас является самой крупной индустриальной площадкой в стране, составляет 120 тыс. кв. м. По словам Собянина, здесь будет находиться 20% от всех промышленных столичных предприятий. Парку нужны сотрудники после окончания вузов и колледжей — инженеры и другие высококвалифицированные специалисты.

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