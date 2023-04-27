Собянин рассказал Путину о запуске производства БПЛА в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 апреля, рассказал президенту России Владимиру Путину о запуске производства беспилотников. Их выпуск запланирован на территории индустриального парка «Руднево», общая площадь которого составляет 120 тыс. кв. м. При этом в парке построят еще два корпуса уже в 2023 году, сообщил градоначальник.

Кроме того, Собянин продемонстрировал главе государства детали крыла для беспилотников.

Мэр Москвы обратил внимание на то, что парк «Руднево» является самой крупной индустриальной площадкой в России. С его слов, там будет находиться 20% от всех промышленных предприятий Москвы. В самом парке будет расположен центр беспилотного авиастроения, ключевая составляющая которого — экологически чистое производство БПЛА.

«Лучшее предприятие страны размещается здесь, начиная от стартапов, лабораторных исследований, опытно-конструкторских разработок и заканчивая серийным производством», — отметил Собянин.

Также он дополнил, что индустриальному парку «Руднево» нужны сотрудники после окончания вузов и колледжей — инженеры и другие высококвалифицированные специалисты.

В начале марта источник «Известий» сообщил о том, что в РФ приступят к серийному выпуску воздушных беспилотников. Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров, уточнил собеседник издания. При этом в ближайшие три года будет нужно порядка 8 тыс. беспилотных летательных аппаратов, их стоимость перевалит за 50 млрд рублей.

Сформировать госзаказ на беспилотные авиационные системы (БАС) поручил президент России в декабре 2022 года. Проект призван удовлетворить потребности в дронах у федеральных органов исполнительной власти, госкомпаний, госкорпораций и хозяйственных обществ с долей участия государства в капитале более 50%.

В Минпромторге пока оценили спрос только на тяжелые беспилотники — это свыше 1 тыс. единиц аппаратов. В ведомстве также обратили внимание на то, что для финансирования госзаказа планируется использовать средства самих заказчиков — государственных корпораций и частных компаний, а также федеральных и региональных органов власти. Кроме того, в Министерстве промышленности видят логику в том, чтобы использовать и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), в частности для создания производств тяжелых БАС.