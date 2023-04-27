Путин заявил о необходимости развития беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин 27 апреля на мероприятии в индустриальном парке «Руднево» заявил о необходимости развития отрасли беспилотной авиации.

«Если мы хотим структурных изменений, а мы этого хотим, то мы, конечно, должны все вместе сосредоточить свои усилия на том, чтобы эта отрасль развивалась», — заявил российский лидер.

Он указал на то, что нужно приложить все усилия для развития сферы беспилотных авиационных систем.

Ранее в этот день сообщалось, что на территории парка «Руднево» планируется запуск производства беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин во время визита президента России в индустриальный парк рассказал, что здесь уже к 2023 году построят дополнительно два корпуса. Общая площадь парка при этом составляет 120 тыс. кв. м.

На территории «Руднево» будет находиться 20% всех промышленных предприятий Москвы. В самом парке будет расположен центр беспилотного авиастроения, ключевая составляющая которого — экологически чистое производство БПЛА, рассказал Собянин.

Ранее, 25 апреля, замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что в течение двух лет начнется серийное производство ударного беспилотника «Охотник» на территории региона.

Кроме того, до этого, 3 марта, источник «Известий» сообщал, что в России будут серийно выпускать воздушные беспилотники — правительство формирует госзаказ на них до 2030 года. Спрос на дроны для нужд различных служб, органов и компаний уже оценивается в 100 тыс. экземпляров, уточнил источник.