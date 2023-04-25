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В Новосибирской области анонсировали производство ударного беспилотника

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Новосибирской области в течение пары лет начнется серийное производство ударного беспилотника «Охотник». Об этом 25 апреля сообщил замгубернатора области Сергей Семка.

«Я думаю, что [серийный выпуск беспилотника] начнется через пару лет», — цитирует слова замгубернатора ТАСС.

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Как сообщалось 24 января, летные испытания второго образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник», оснащенного плоским соплом, начнутся летом.

Журналисты издания The Drive 14 декабря прошлого года отметили скачок в использовании стелс-технологий в России после презентации модернизированного ударного беспилотника С-70 «Охотник». По мнению журналистов, беспилотник должен вписаться в концепцию воздушного боя во взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57.

Выкатка первого летного образца С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова 14 декабря. Это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом. Беспилотник отличается тем, что его исключительно трудно заметить методами радиолокации.

В этот же день военный эксперт Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что БПЛА «Охотник» — ключевая разработка в области беспилотной авиации для Воздушно-космических силы РФ. По его словам, беспилотник может вести разведку, давать целеуказания, наносить удары по наземным целям, бороться со средствами воздушного нападения противника и патрулировать. Эксперт отметил, что «Охотник» изготовлен с элементами искусственного интеллекта, для него можно будет ставить общие задачи, которые дрон может выполнять самостоятельно.

Ожидается, что беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник» поступит на вооружение Российской армии в 2024 году.

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