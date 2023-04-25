В Новосибирской области анонсировали производство ударного беспилотника

В Новосибирской области в течение пары лет начнется серийное производство ударного беспилотника «Охотник». Об этом 25 апреля сообщил замгубернатора области Сергей Семка.

«Я думаю, что [серийный выпуск беспилотника] начнется через пару лет», — цитирует слова замгубернатора ТАСС.

Как сообщалось 24 января, летные испытания второго образца тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник», оснащенного плоским соплом, начнутся летом.

Журналисты издания The Drive 14 декабря прошлого года отметили скачок в использовании стелс-технологий в России после презентации модернизированного ударного беспилотника С-70 «Охотник». По мнению журналистов, беспилотник должен вписаться в концепцию воздушного боя во взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57.

Выкатка первого летного образца С-70 «Охотник» прошла на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова 14 декабря. Это первый экземпляр дрона, оснащенного плоским реактивным соплом. Беспилотник отличается тем, что его исключительно трудно заметить методами радиолокации.

В этот же день военный эксперт Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что БПЛА «Охотник» — ключевая разработка в области беспилотной авиации для Воздушно-космических силы РФ. По его словам, беспилотник может вести разведку, давать целеуказания, наносить удары по наземным целям, бороться со средствами воздушного нападения противника и патрулировать. Эксперт отметил, что «Охотник» изготовлен с элементами искусственного интеллекта, для него можно будет ставить общие задачи, которые дрон может выполнять самостоятельно.

Ожидается, что беспилотный бомбардировщик С-70 «Охотник» поступит на вооружение Российской армии в 2024 году.