Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара

Американский лидер Джо Байден 26 апреля пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем, и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — сказал он после переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Белом доме.

Ранее в этот день Вашингтон и Сеул договорились о совместных консультациях президентов обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны Пхеньяна. Президент Республики Корея подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса.

В это же день Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на Корейском полуострове, уменьшения угрозы распространения ядерного оружия и решения гуманитарных вопросов, но ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.

Кроме того, Байден пообещал, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове. Однако он предупредил, что в случае атаки КНДР на США с применением ядерного вооружения правящий в Пхеньяне режим будет уничтожен.

Накануне директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.

17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Замглавы МИД России Андрей Руденко после этого обвинил США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

1 января глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.