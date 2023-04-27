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Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара

Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по США или союзникам
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Американский лидер Джо Байден 26 апреля пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по США или их союзникам.

«Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем, и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие», — сказал он после переговоров с лидером Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Белом доме.

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Ранее в этот день Вашингтон и Сеул договорились о совместных консультациях президентов обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны Пхеньяна. Президент Республики Корея подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса.

В это же день Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР для укрепления стабильности на Корейском полуострове, уменьшения угрозы распространения ядерного оружия и решения гуманитарных вопросов, но ядерные обязательства Вашингтона перед Сеулом нерушимы.

Кроме того, Байден пообещал, что США не будут размещать свое ядерное оружие на Корейском полуострове. Однако он предупредил, что в случае атаки КНДР на США с применением ядерного вооружения правящий в Пхеньяне режим будет уничтожен.

Накануне директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сказал, что рост напряженности в районе Корейского полуострова чреват ядерной эскалацией.

17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Замглавы МИД России Андрей Руденко после этого обвинил США в обострении ситуации вокруг Корейского полуострова. Он подчеркнул, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

1 января глава КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.

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