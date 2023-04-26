США и Южная Корея согласовали меры реагирования на ядерную угрозу КНДР

Вашингтон и Сеул договорились о совместных консультациях президентов обоих государств на случай потенциального ядерного удара со стороны Пхеньяна. Об этом в среду, 26 апреля, заявил лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.

Президент Республики Корея подчеркнул, что на любые ядерные провокации будет дан согласованный и мощный ответ с применением всех сил альянса.

Кроме того, добавил политик, планируется укреплять «расширенное сдерживание». Так, в ближайшее время будет создана консультативная группа по ядерным вопросам, в рамках которой союзники смогут обмениваться информацией и координировать совместные действия в ответ на ядерную угрозу со стороны КНДР.

Ранее, 19 апреля, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил официальным лицам подготовиться к запуску первого военного разведывательного спутника. Отмечалось, что данное мероприятие является приоритетом для государственной безопасности на фоне укрепления союза между США и Южной Кореей.

17 апреля Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Маневры начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Северная Корея провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18» 13 апреля. Как заявил Ким Чен Ын, это повысит возможности страны при ядерной контратаке.

В начале года он поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия для защиты суверенитета и безопасности Северной Кореи.