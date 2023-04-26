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В ФРГ отметили устойчивость гражданской авиации РФ перед санкциями

Wirtschaftswoche: Запад недооценил решимость России и не смог приземлить ее авиапарк
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Влияние западных ограничений на гражданскую авиацию РФ оказалось не таким масштабным, как предполагали участники санкционной кампании. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга полетов Flightradar24 за минувший год.

«При сравнении активности рейсов в апреле 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с тем же показателем в конце марта 2023 года существенных различий не обнаружено», — говорится в статье немецкого журнала Wirtschaftswoche.

По мнению авторов публикации, коллективный Запад полагался на тот факт, что большая часть используемых в РФ воздушных судов производится в Европе, США или Канаде. Тем не менее, проблема была решена достаточно быстро: глава государства Владимир Путин одобрил экспроприацию иностранных самолетов и их перерегистрацию на территории России. Что касается запчастей и деталей, то их закупают по через Казахстан, Турцию, Узбекистан и других посредников, пишет издание.

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Ранее, 31 марта, вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что одним из приоритетов авиаотрасли на 2023 год является сохранение воздушного флота российских авиакомпаний.

В январе глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что антироссийские санкции против авиации направлены на уничтожение этой сферы в России, однако добиться этого не получится. Он отметил, что авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений и прекратить международное сотрудничество в этой сфере из-за решения ряда государств невозможно. Нерадько добавил, что Россия продолжает взаимодействовать с дружественными государствами и поддерживать «неофициальные контакты» с партнерами из стран, которые ввели санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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