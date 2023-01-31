Глава Росавиации указал на безрезультативность санкций против РФ

Антироссийские санкции против авиации направлены на уничтожение этой сферы в России, однако добиться этого не получится. Об этом 31 января в интервью РБК заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Он вспомнил слова главы генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея, который в марте 2022 года прямо заявил, что санкции направлены на уничтожение российской авиации.

Однако, как заявил глава Росавиации, сделать этого не получилось.

«По одной простой причине: все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям», — подчеркнул Нерадько.

Он отметил, что авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений и прекратить международное сотрудничество в этой сфере из-за решения ряда государств невозможно. При этом глава Росавиации подчеркнул, что Россия продолжает взаимодействовать с дружественными государствами и международными организациями. Кроме того, по его словам, ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из стран, которые ввели санкции.

«Не прекратили полеты 53 авиакомпании из 26 государств, и их количество увеличивается. Например, со 2 февраля начинаются прямые рейсы Jazeera Airways из Кувейта в Домодедово», — рассказал Нерадько.

В конце декабря прошлого года в Росавиации сообщили, что российские власти в 2022 году выделили авиаотрасли 172 млрд рублей субсидий. Отмечалось, что все деньги были освоены в полном объеме.

В ноябре Нерадько заверил в отсутствии риска банкротства среди российских авиакомпаний.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что сфера воздушных перевозок в стране оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Однако в то же время эта ситуация дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития.

Страны Запада ввели санкции против РФ после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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