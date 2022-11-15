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В Росавиации заявили об отсутствии риска банкротств авиакомпаний в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заверил 15 ноября в отсутствии риска банкротства среди российских авиакомпаний.

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Нерадько отметил, что Росавиация осуществляет мониторинг финансового состояния российских авиакомпаний.

«Все компании продолжают работать, никто не высказывает намерений о прекращении деятельности. Пока работают все достаточно устойчиво <...>, риска банкротства не видим», — рассказал он журналистам в кулуарах форума «Транспорт России».

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны выделить из федерального бюджета для компенсации расходов российским авиакомпаниям на внутренние перевозки не менее 110 млрд рублей.

Тогда главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в комментарии «Известиям» заявил о надежде на то, что выделенные правительством РФ средства для авиакомпаний будут распределены точечно и пойдут на поддержку наиболее пострадавших перевозчиков и аэропортов.

До этого, 1 августа, Росавиация перевела авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержки, общий объем которых составляет свыше 125 млрд рублей.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Кроме того, страны ЕС приняли решение закрыть небо для России в ответ на проводимую Москвой спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Росавиация, в свою очередь, ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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