Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний

Правительству России поручено в срок до 30 апреля выделить из федерального бюджета для компенсации расходов российским авиакомпаниям на внутренние перевозки не менее 110 млрд рублей. Об этом говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 25 апреля.

«В целях обеспечения по итогам 2022 года воздушных перевозок российскими авиакомпаниями не менее 100 млн пассажиров разработать и реализовать программу, направленную на компенсацию расходов, понесенных этими авиакомпаниями, в размере части стоимости авиабилетов на рейсы внутренних воздушных линий, осуществленные в период с апреля по октябрь 2022 года (исходя из пассажирооборота)», — говорится в тексте поручения по итогам совещания по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения.

Кроме того, правительство России должно доложить президенту РФ о мерах по урегулированию вопросов по уплате российскими авиакомпаниями лизинговых платежей.

«При участии заинтересованных организаций разработать и реализовать комплекс мер, предусматривающих урегулирование вопросов, связанных с уплатой российскими авиакомпаниями лизингодателям лизинговых платежей (с учетом резидентства лизингодателей и их бенефициарных владельцев)», — указано в тексте поручения главы государства, срок исполнения которого ограничен 15 мая.

Ранее, 21 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации полетов внутри страны. Мишустин также подчеркнул, что кабмин продолжает принимать меры по поддержке воздушного транспорта в условиях санкций, так как отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов.

После этого 25 апреля главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в комментарии «Известиям» заявил о надежде на то, что выделенные правительством РФ средства для авиакомпаний будут распределены точечно и пойдут на поддержку наиболее пострадавших перевозчиков и аэропортов, сохранив их персонал, пусть даже в режиме простоя, однако не увольняя.

Запрет на полеты в южные аэропорты РФ, введенный 24 февраля в связи с проводимой Россией специальной операцией по защите Донбасса, продлен до 1 мая. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах.

Ряд зарубежных стран также закрыли небо для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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