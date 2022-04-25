Авиаэксперт рассказал о способах помочь персоналу аэропортов в режиме простоя

Будем надеяться, что правительство России, которое пообещало выделить на поддержку авиакомпаниям 100 млрд рублей, распределит эти деньги точечно, окажет поддержку наиболее пострадавшим авиакомпаниям и аэропортам и сохранит их персонал, пусть даже в режиме простоя, но не будет увольнять. Об этом заявил «Известиям» главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя сообщения о том, что второй московский аэропорт — Внуково — ввел режим простоя в понедельник, 25 апреля.

Ранее в этот же день представитель Внуково рассказал «Известиям», что воздушная гавань предложила своим сотрудникам в том числе перейти на неполный рабочий график. Источник в аэропорту добавил, что часть сотрудников уже работает по урезанному графику, зарплата сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени. Два источника «Известий» сообщили, что 30% штата авиаузла также выдали предписания о последующем сокращении. Увольнения могут начаться уже осенью, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание и количество рейсов снижается.

На сегодняшний день в авиакомплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек. Сокращение может коснуться 1000–2000 человек.

«Пусть персонал будет сохранен даже в режиме простоя, но не уволен. Пусть [с сохранением] две трети зарплаты, но чтобы они ее получали. Чтобы аэропорт не терял тех специалистов, которых готовить очень и очень долго и дорого», — сказал Гусаров.

Специалист рассказал, что зимой половина сотрудников аэропортов и так по сути находится в режиме простоя, «это обычная ситуация», потому что летают мало. Сейчас же на это накладывается текущая ситуация, когда полеты в некоторых аэропортах центра и юга России приостановлены, рейсы за рубеж почти тоже остановлены, и ситуация практически сопоставима с апрелем пандемийного 2020 года, когда рейсы практически прекратились.

Он напомнил о ситуации с задержками выдачи багажа пассажирам летом 2019 года из-за нехватки грузчиков. По его словам, к таким пикам пассажиропотока воздушные гавани должны быть всегда готовы, поэтому они держат избыточные мощности, в том числе персонала. Чтобы опять не столкнуться с подобными проблемами, особенно в московских аэропортах, которые являются ключевыми в транзитном и международном пассажиропотоке, государство должно поддержать их, полагает эксперт.

«Наверное, аэропорты должны представить свои расчеты в Минтранс, а Минтранс представить в правительство, которое уже решит, будет оно или не будет поддерживать эти аэропорты и в каким объемах», — отметил главред «Авиа.ру».

В пресс-службе Домодедово «Известиям» напомнили, что уже перевели сотрудников на новые графики и смены работы с неполной занятостью. В Шереметьево простой ввели еще с 16 марта. Сегодня доля персонала группы компаний «Международный аэропорт Шереметьево» («МАШ»), переведенного в простой, составляет 21%.

О том, что правительство РФ по поручению российского президента Владимира Путина выделит 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации полетов внутри страны, сообщалось 21 апреля. Мера продлится до октября. Рассчитывается охватить основные периоды отпусков и каникул школьников. Мера направлена на сохранение пассажирских перевозок на внутренних авиалиниях на уровне 2021 года, и стоимость билетов на период должна остаться доступной для десятков миллионов российских граждан.

Изначально запрет на полеты в южные аэропорты РФ, введенный 24 февраля, действовал до 2 марта. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах. 23 апреля Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 1 мая.