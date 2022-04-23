Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей РФ до 1 мая. Об этом ведомство сообщило в субботу, 23 апреля.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 01 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Уточняется, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Как пояснили в ведомстве, информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на их официальных сайтах.

21 апреля стало известно, что проживание в гостиницах Сочи на майские праздники подорожало от 6% до 30% в зависимости от категории объекта размещения. Это объясняется перераспределением потока туристов — спрос на отдых в Сочи вырос, так как это единственный морской курорт юга России, куда можно прилететь на самолете.

Ограничения Росавиацией вводились до этого неоднократно. Изначально запрет на полеты в южные аэропорты России, введенный 24 февраля, для 12 аэропортов действовал до 2 марта. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах. Из списка позднее был исключен аэропорт Волгограда.