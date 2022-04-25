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Аэропорт Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график

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Второй московский аэропорт — Внуково — ввел режим простоя, а также предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график, сообщил «Известиям» в понедельник, 25 апреля, представитель авиагавани.

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Источник во Внуково уточнил, что часть сотрудников уже работает по урезанному графику: например, четыре или даже три дня в неделю вместо пяти. Соответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.

«Вместе с тем у персонала появилось больше свободного времени и возможность найти подработки в других местах, сохраняя при этом основное место работы во Внуково», — объяснил информатор.

Два источника «Известий», знакомых с реализуемыми в авиагавани мерами, добавили, что 30% штата Внуково также выданы предписания о последующем сокращении. По словам одного из собеседников, предписание — это перестраховочный инструмент: чтобы уволить сотрудника, нужно время, а менеджменту в текущих условиях сложно прогнозировать, будет ли расти пассажиропоток и когда. Если показатели будут сохраняться на текущем уровне, то руководство будет продлевать простой и сохранять штат. Но если объем работ будет уменьшаться и дальше, придется сокращать сотрудников, сообщил источник, близкий к руководству авиагавани.

Топ-менеджер одного из аэропортов, входящего в топ-10, рассказал «Известиям», что сокращения могут начаться уже осенью — тогда авиакомпании переходят на зимнее расписание и количество рейсов снижается, а в канун летнего сезона сокращать нерационально.

Сегодня в авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек. Поэтому сокращение может коснуться 1000–2000 человек. Но, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось, уточнили «Известиям» в пресс-службе авиагавани.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график»

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