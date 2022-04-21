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Авиакомпаниям РФ выделят 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты

Мишустин: авиакомпаниям РФ выделят 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
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Правительство РФ выделит 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации полетов внутри страны. Об этом заявил в четверг, 21 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство выделит российским авиакомпаниям 100 млрд рублей. Средства будут направлены на программу частичной компенсации расходов перевозчиков на полеты по маршрутам внутри страны», — сказал глава правительства.

Программа рассчитана охватить основные периоды отпусков и каникул школьников. Также отмечается, что такая мера позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года, и стоимость билетов на период останется доступной для десятков миллионов российских граждан.

По нашей запчасти: в РФ задумались над выпуском деталей для иностранных лайнеров
Такую возможность оценит российский Минпромторг

Для того чтобы программа действовала без сбоев, Мишустин попросил взять этот вопрос под личный контроль главу Минтранса Виталия Савельева. Также он добавил, что эта мера начинает действовать уже с текущего месяца и продлится до октября включительно.

Мишустин подчеркнул также, что кабмин продолжает принимать меры по поддержке воздушного транспорта в условиях санкций, так как отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов.

Ранее, 19 апреля, сообщалось о том, что Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus.

Власти попросили российских авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и объемам запчастей для иностранных лайнеров, которые требуются для продолжения их эксплуатации в России.

Ряд стран закрыли небо для полетов российских самолетов в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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