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Росавиация перечислила авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей

Росавиация: 1 августа авиакомпаниям и аэропортам перечислено 54 млрд рублей субсидий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Росавиация в понедельник, 1 августа, перевела авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержи, общий объем которых составляет свыше 125 млрд рублей. Информация об этом содержится в сообщении органа исполнительной власти.

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«По поручению руководства страны Росавиацией реализуются четыре программы государственной поддержки с бюджетом более 125,5 млрд рублей. На 1 августа 2022 года Росавиация перечислила организациям воздушного транспорта субсидии в размере 54 млрд рублей», — сообщается на сайте Росавиации.

Это касается внутренних перелетов, компенсаций выпадающих доходов по причине отмены международных полетов и помощи аэропортам из-за закрытия полетов в часть южных городов Российской Федерации.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 5 августа.

О планах Росавиации оказать господдержку 20 авиакомпаниям для возврата пассажирам стоимости билетов за отмененные рейсы сообщалось 3 июня. Речь шла о таких перевозчиках, как «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Azur Air, Nordwind, Pegas Fly, Smartavia, «Азимут», Red Wings, «Ираэро», Royal Flight, «Авиакомпания Алроса», «Якутия», «Авиационная транспортная компания Ямал», Nordstar, «ЮВТ Аэро», «Северсталь» и «Руслайн».

В начале апреля Минтранс сформировал предложения о финансовой поддержке авиаперевозчиков для возврата пассажирам денег за отмененные рейсы. Сроки возврата денег нужно уточнять у конкретной авиакомпании.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию в Донбассе с 24 февраля. Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

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