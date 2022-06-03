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Росавиация выделит 20 авиакомпаниям субсидии на возврат денег за отмененные рейсы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Росавиация выбрала 20 авиакомпаний, которым будет оказана господдержка для возврата пассажирам стоимости билетов за отмененные рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 3 июня.

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Всего на участие в отборе поступило 27 заявок. Поддержку получат «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Azur Air, Nordwind, Pegas Fly, Smartavia, «Азимут», Red Wings, «Ираэро», Royal Flight, «Авиакомпания Алроса», «Якутия», «Авиационная транспортная компания Ямал», Nordstar, «ЮВТ Аэро», «Северсталь» и «Руслайн».

Всего правительство выделило на это 19,5 млрд рублей. «Аэрофлот» получит из этой суммы 11,5 млрд рублей, S7 — 2,9 млрд рублей, «Победа» — 980 млн рублей, «Уральские авиалинии» — 528 млн рублей, Utair — 148,5 млн рублей.

Эти авиакомпании теперь должны заключить соглашения с Росавиацией. Выплаты субсидии планируются в июне — начале июля 2022 года, уточнили в ведомстве.

В начале апреля Минтранс сформировал предложения о финансовой поддержке авиаперевозчиков для возврата пассажирам денег за отмененные рейсы. Сроки возврата денег нужно уточнять у конкретной авиакомпании.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Евросоюза. Решение стран ЕС закрыть небо для России стало ответом на проводимую Москвой операцию в Донбассе с 24 февраля. Росавиация в ответ закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

В конце февраля Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил «Известиям», что по отмененным рейсам и российские, и зарубежные авиакомпании делают самостоятельным туристам полный возврат денег по всем видам тарифов, включая невозвратные, или переоформление на другие маршруты и даты. Там отметили, что полет для стыковочных рейсов будет дороже и дольше.

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