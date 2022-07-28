Ограничения на полеты в 11 аэропортов России продлили до 5 августа
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России. Об этом ведомство сообщило 28 июля.
«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 5 августа 2022 года», — говорится в сообщении.
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, отметили в федеральном агентстве.
Это 26-е продление режима ограничений. В предыдущий раз, 22 июля, Росавиация устанавливала его до 30 июля.
21 июля в ведомстве сообщили, что стоимость авиабилетов по России на июнь-июль сохранилась на уровне 2021 года. Кроме того, у ряда авиакомпаний имеется незначительное снижение уровня тарифов по сравнению с летним сезоном прошлого года.