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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 30 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России продлен до 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации 22 июля.

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«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля», — сказано в сообщении.

Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают штатно, уточнили в Росавиации.

В ведомстве рекомендовали выбирать альтернативные маршруты до Сочи, Ставрополя, Волгограда, Минеральных Вод и Москвы. Об изменениях в расписании рейсов можно узнать на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Днем ранее в Росавиации сообщили, что стоимость авиабилетов по России на июнь-июль сохранилась на уровне 2021 года. Кроме того, у ряда авиакомпаний имеется незначительное снижение уровня тарифов по сравнению с летним сезоном прошлого года.

В середине июля также стало известно, что для россиян заметно подешевели билеты в Черногорию, Вьетнам и Аргентину.

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