Россиянам назвали подешевевшие в июле направления для отдыха

Билеты в Черногорию, Вьетнам и Аргентину для россиян в июле заметно подешевели, следует из результатов анализа, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

Согласно данным бронирований, средняя стоимость перелета в Черногорию за июль снизилась на 38%. Так, цена билета на человека в одну сторону составила 31 200 рублей против 50 200 рублей. Путешествие во Вьетнам тоже стало выгоднее — в эту страну оформляли заказы в среднем за 50 100 рублей, что на 24% ниже показателей июня (66 200 рублей). На третьей строчке Аргентина — за перелет сюда туристы отдавали около 57 100 рублей, это на 23% дешевле, чем в прошлом месяце.

Четвертую позицию занял Таиланд — цены на билеты снизились на 20% (37 400 рублей в июле против 46 600 рублей в июне). Замыкает пятерку Индонезия — стоимость авиабилетов упала на 17% (46 500 рублей против 56 300 рублей).

Также в топе подешевевших зарубежных направлений оказались Азербайджан и Израиль (снижение в обе страны на 13%), ОАЭ и Казахстан (по –11%). На последнем месте рейтинга Греция: в эту страну можно было приобрести билет на 10% выгоднее.

Ранее, 6 июля, эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что сейчас самыми бюджетными курортами для россиян являются Абхазия и Калининград. Среди зарубежных направлений остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем.

В тот же день эксперт по туризму и основатель агентства Family Dreamtrip Анна Верас рассказала о пяти направлениях по России, куда можно отправиться вдвоем. Так, в список вошли Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым. В Московской области эксперт предложила остановиться в экоотеле или огромном комплексе с бассейном, морской водой и лечебными процедурами.