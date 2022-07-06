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Турагент рассказала о пяти направлениях для парного отдыха в РФ

Турагент Верас рассказала о пяти направлениях для парного отдыха в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Эксперт по туризму и основатель агентства Family Dreamtrip Анна Верас в среду, 6 июля, рассказала о пяти направлениях по России, куда можно отправиться вдвоем.

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Так, в список вошли Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым.

«Различные кемпинги и эковарианты на побережье дают возможность относительно недорого провести время на берегу моря», — рассказала Верас «Мосленте» о варианте отдыха в Крыму.

В Московской области эксперт предложила остановиться в экоотеле или огромном комплексе с бассейном, морской водой и лечебными процедурами. В Утрише живописная природа и теплое море.

30 июня сообщалось о том, что туристы из Усть-Куломского района Республики Коми открыли новый маршрут — сплав по реке Нем.

Путешественники из Пожега, Вольдино, Усть-Кулома, Югыдъяга и Деревянска на трех катамаранах стартовали от устья реки Зорич, которая впадает в Нем. Промежуточная остановка была в месте под названием Краснояр.

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