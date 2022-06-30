Туристы открыли новый маршрут в Республике Коми

Туристы из Усть-Куломского района Республики Коми открыли новый маршрут — сплав по реке Нем. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

Туристы из Пожега, Вольдино, Усть-Кулома, Югыдъяга и Деревянска на трех катамаранах стартовали от устья реки Зорич, которая впадает в Нем. Промежуточная остановка была в месте под названием Краснояр.

Прохождение маршрута заняло два дня. Оно завершилось возле Немского моста в Югыдьяге.

18 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что группа туристов, среди которых было двое детей, сплавлявшаяся по рекам региона, пропала. Позднее в тот же день их обнаружили. Они самостоятельно вышли к конечной точке маршрута.