Пропавшие в Свердловской области туристы найдены живыми

Восемь туристов, которые пропали в ходе сплава по рекам Свердловской области, найдены живыми. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«По оперативной информации, туристы, потерявшиеся при сплаве по рекам в Первоуральском городском округе, самостоятельно вышли к конечной точке маршрута. Их здоровью ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Группа туристов, в том числе двое несовершеннолетних, сплавлялась по маршруту от поселка Пальник в поселок Прогресс через реку Восточный Шишим в Чусовую и должна были прибыть к восьми вечера 17 апреля. Однако к назначенному времени туристы не прибыли. Поиском занимались полиция, МЧС и волонтеры.

Отмечалось, что на реках местами еще не сошел лед, поэтому, возможно, они задержались, так как вынуждены были по суше обходить заторы. Мобильной связи в районе нет.