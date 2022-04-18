Группа туристов пропала во время сплава в Свердловской области

Группа туристов, сплавлявшаяся по рекам Свердловской области, пропала. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Сейчас полиция и спасатели занимаются розыском пропавших туристов.

По информации «Известий», в группе находилось шесть человек, в том числе двое детей. Они сплавлялись по маршруту от поселка Пальник в поселок Прогресс через реку Восточный Шишим в Чусовую и должны были прибыть к восьми вечера 17 апреля. Однако к назначенному времени туристы не прибыли.

Отмечается, что на реках местами еще не сошел лед, поэтому, возможно, они задерживаются, так как вынуждены по суше обходить заторы. Мобильной связи в районе нет.

В мае прошлого года спасатели спустя семь часов поисков нашли потерявшихся во время сплава по реке Кача в Емельяновском районе Красноярского края двоих взрослых и ребенка. При попытке причалить к берегу лодка туристов перевернулась. Семья смогла самостоятельно выбраться на берег и позвонить в экстренные службы с просьбой об эвакуации.