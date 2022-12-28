Авиаотрасль РФ в 2022 году получила 172 млрд рублей субсидий

Российские власти в 2022 году выделили авиаотрасли 172 млрд рублей субсидий. Об этом 28 декабря сообщает Росавиация.

«В 2022 году государством из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 172 млрд рублей на поддержку гражданской авиации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Средства доведены до получателей и освоены в полном объеме.

«По предварительным оценкам, рост объемов региональных авиаперевозок по итогам года составит от 5 до 8%», — добавили в Росавиации.

В ноябре руководитель Росавиации Александр Нерадько заверил в отсутствии риска банкротства среди российских авиакомпаний.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Однако в то же время эта ситуация дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития.