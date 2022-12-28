Реклама
Прямой эфир
Интернет
Следующее поколение Starlink позволит подключаться к Сети без допоборудования
Экономика
Путин открыл по видеосвязи завод «Титан-Полимер»
Мир
Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО с 1 января
Мир
В Венгрии заявили о намерении выступить за пересмотр санкций против России
Мир
Власти Израиля пообещали не допустить появления ядерного оружия у Ирана
Мир
В Турции сообщили о задержании пяти готовивших теракт человек
Общество
Вильфанд спрогнозировал морозы до 48 градусов в некоторых регионах РФ на Новый год
Общество
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемую в убийстве троих детей женщину
Мир
Лавров заявил об объявлении Западом войны России после госпереворота на Украине
Общество
Две месячные нормы осадков выпали в Москве с начала декабря
Армия
ОАК поставила Минобороны партию истребителей Су-57
Экономика
Авиаотрасль РФ в 2022 году получила 172 млрд рублей субсидий

Авиаотрасль РФ в 2022 году получила 172 млрд рублей субсидий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти в 2022 году выделили авиаотрасли 172 млрд рублей субсидий. Об этом 28 декабря сообщает Росавиация.

Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ
Скольких воздушных судов лишились отечественные авиакомпании

«В 2022 году государством из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 172 млрд рублей на поддержку гражданской авиации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Средства доведены до получателей и освоены в полном объеме.

«По предварительным оценкам, рост объемов региональных авиаперевозок по итогам года составит от 5 до 8%», — добавили в Росавиации.

В ноябре руководитель Росавиации Александр Нерадько заверил в отсутствии риска банкротства среди российских авиакомпаний.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Однако в то же время эта ситуация дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022