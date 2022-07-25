Путин рассказал об уникальных возможностях развития авиаотрасли

Сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров. Об этом 25 июля в ходе совещания с правительством заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, на коммерческие компании оказывается политическое давление бывших партнеров России. Бывших, так как они отказались работать с Россией, объяснил Путин.

«При этом очевидно, что авиационная отрасль имеет стратегическое значение для страны, стимулирует развитие высокотехнологичной продукции, дает загрузку и, соответственно, рабочие места во всем комплексе смежных производств, играет важнейшую роль в обеспечении транспортной доступности, связанности регионов», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил особенную важность этого для огромной по территории России.

Глава государства указал, что нынешние сложности несут в себе и возможности для развития.

«Дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал. Он у нас, безусловно есть, хорошие заделы остались нам с советских времен. Школы у нас замечательные», — отметил президент.

Также российский лидер заявил о необходимости обратить внимание авиаперевозчиков на удаленные и труднодоступные местности при авиаперевозках. Он отметил, что наращивание объемов внутренних перевозок и повышение их доступности остается ключевым на этот год и на будущее.

Также он обратил внимание на важность баланса в интересах авиастроителей и авиакомпаний для организации конкурентных условий приобретения и использования российских самолетов.

Ранее в понедельник авиаэксперт, редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил в беседе с «Известиями», что разработанные в России электронные компоненты для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 смогут заменить зарубежные аналоги. Говоря о Superjet 100, он отметил, что самолет изначально был создан практически полностью из зарубежных компонентов, поэтому программа импортозамещения для него обширная.

В МС-21 основные системы разрабатывались российскими компаниями, однако в производстве использовали и иностранные отдельные компоненты.

В этот же день холдинг «Росэлектроника», входящий в корпорацию «Ростех», сообщил, что разработал и создал электронные компоненты для связного оборудования Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

16 июня министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров анонсировал производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».