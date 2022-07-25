В России разработали электронные компоненты для самолетов Superjet и МС-21
Холдинг «Росэлектроника», входящий в корпорацию «Ростех», разработал и создал электронные компоненты для связного оборудования российских самолетов Sukhoi Superjet и МС-21, сообщает в понедельник, 25 июля, пресс-служба организации.
«Новая линейка вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам», — говорится в заявлении.
В пресс-службе также рассказали о предназначении устройств. Так, они подходят для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.
Электронные компоненты уже успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и, по данным «Росэлектроники», будут пригодны для эксплуатации в гражданской авиации.
24 июня редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров оценил преимущества самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в условиях импортозамещения. По его словам, SSJ-100 — маленький ближнемагистральный самолет, поэтому его не стоит сравнивать с Boeing и Airbus, так как компании не производят такие самолеты. В этой категории главным конкурентом может быть бразильский Embraer, однако SSJ-100 ничем ему не уступает, это абсолютно современный самолет.
16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.