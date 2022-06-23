Авиаэксперт оценил преимущества SSJ-100 в условиях импортозамещения

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в своем классе на мировом уровне ничем не уступает конкурентам, считает редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров. Об этом он заявил в четверг, 23 июня, в беседе с «Известиями».

Как подчеркнул специалист, SSJ-100 — маленький ближнемагистральный самолет, поэтому его не стоит сравнивать с Boeing и Airbus, так как компании не производят такие самолеты. В этой категории главным конкурентом может быть бразильский Embraer, однако SSJ-100 ничем ему не уступает, это абсолютно современный самолет.

Кроме того, после завершения процесса импортозамещения комплектующие для SSJ-100 будут стоить гораздо дешевле, добавил Гусаров.

Днем ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя производителя воздушного судна — компании «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») сообщили, что опытно-конструкторская работа по импортозамещению самолета SSJ-100 в рамках действующих контрактов с Минпромторгом будет стоить примерно 50 млрд рублей без учета двигателей.

Издание ознакомилось со списком основных компонентов для импортозамещенной версии самолета — SSJ-New — и компаний, которые должны их производить. Всего в списке указано 64 наименования комплектующих: это системы кондиционирования, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, устройства для салона и кабины экипажа, радиоэлектронное и аварийно-спасательное оборудование.

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации.

Мантуров уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.