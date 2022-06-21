Авиаэксперты сравнили характеристики Ту-214 и Boeing

Пассажирский лайнер Ту-214 не может стать базовым самолетом для авиапарка «Аэрофлота» из-за ограниченности его выпуска, рассказал во вторник, 21 июня, редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров в беседе с «Известиями».

Как отметил специалист, корректнее было бы говорить, что Ту-214 станет одним из базовых самолетов для авиакомпании, но основными будут модели МС-21 и SSJ-100.

«На сегодняшний день предприятие способно выпускать максимум три самолета Ту-214 в год. Простая арифметика подсказывает, что он не может стать основным самолетом «Аэрофлота». МС-21 могут выпускаться по 70 самолетов ежегодно, а SSJ-100 — по 40 самолетов в год, это и будут основные самолеты «Аэрофлота», — подчеркнул он.

По словам бывшего командира воздушного судна, специалиста по безопасности полетов Александра Романова, решение «Аэрофлота» по самолетам Ту-214 правильное, однако оно принято с задержкой в 25–30 лет, так как эти самолеты нуждаются в модерации и это нужно было сделать раньше.

«Самолеты семейства «Туполева» были разработаны гениальными советскими конструкторами. Эти самолеты крепкие, надежные, перспективные, комфортабельные. Характеристики, которые нужно модифицировать — это авионика, то есть приборное оборудование — оно устарело, конечно. Есть ли возможность у нас вернуть это всё? Я знаю, что у нас есть очень интересные технологические варианты решения этих проблем, даже намного лучше, чем у Boeing и Airbus. Есть авионика, где может пятилетний ребенок летать. Есть интересные проекты, но насколько их захотят внедрять в жизнь?» — заметил Романов в беседе с «Известиями».

Кроме того, по словам эксперта, самолеты Ту-214 рассчитаны на множественные перегрузки, намного большие, чем у зарубежных самолетов. Также он отметил, что в советские времена очень много внимания уделялось безопасности, а значит, эта характеристика самолета не подвергается сомнению.

Накануне министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что компания «Аэрофлот» рассматривает пассажирский лайнер Ту-214 в качестве одного из базовых самолетов для своего авиапарка.

Также глава Минтранса заявил, что российские авиакомпании успешно справляются с задачей по поддержанию уровня безопасности во время полетов. По его словам, благополучие пассажиров — главный приоритет перевозчиков.

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации.

Мантуров уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.