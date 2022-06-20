«Аэрофлот» может использовать Ту-214 в качестве базового самолета

Компания «Аэрофлот» рассматривает пассажирский лайнер Ту-214 в качестве базового самолета для своего авиапарка. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Также глава Минтранса заявил, что российские авиакомпании успешно справляются с задачей по поддержанию уровня безопасности во время полетов. По его словам, благополучие пассажиров — главный приоритет перевозчиков.

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации.

Мантуров уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет.