Борисов назвал сроки запуска массового производства российских самолетов

Запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет. Об этом 13 июня сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов. Мы же забыли еще о региональных самолетах: Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610, поэтому там на подходе еще широкая гамма летательных аппаратов, которые обеспечат новую логистику перевозок», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

3 июня Борисов заявил, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.

Ранее, 16 марта, Борисов сказал, что Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов МС-21 и SSJ-100. Также он сообщил, что в РФ проанализируют потребность в самолетах Ил-96 и Ту-214, в случае необходимости будет задействован резерв по их производству.

В апреле сообщалось, что российские ученые создали систему для контроля работы частей крыльев самолета, необходимых для набора или снижения высоты. Она представляет собой комплект датчиков, контролирующих выдвижение закрылков. При внештатной ситуации приборы подадут сигнал о проблеме.